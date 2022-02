Guerra Ucraina-Russia, “bombe su edifici residenziali a Kiev” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, scontri a Kiev anche nei quartieri periferici. Lo dicono all’Adnkronos fonti di intelligence occidentali, secondo cui si registrano pesanti perdite sia tra le forze ucraine che quelle russe. Sarebbero stati colpiti edifici residenziali e sarebbe stata distrutta dai bombardamenti una centrale elettrica. Secondo quanto ha annunciato oggi il ministro della Sanità ucraino Viktor Lyashko negli ultimi tre giorni sarebbero morte 198 persone – tra cui tre bambini – mentre i feriti sarebbero 1.115 persone. “Sia nella città, sia alla periferia di Kiev, la situazione è sotto controllo”, ha dichiarato Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, precisando che i russi continuano a tentare di far entrare uomini ed ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –, scontri aanche nei quartieri periferici. Lo dicono all’Adnkronos fonti di intelligence occidentali, secondo cui si registrano pesanti perdite sia tra le forze ucraine che quelle russe. Sarebbero stati colpitie sarebbe stata distrutta dai bombardamenti una centrale elettrica. Secondo quanto ha annunciato oggi il ministro della Sanità ucraino Viktor Lyashko negli ultimi tre giorni sarebbero morte 198 persone – tra cui tre bambini – mentre i feriti sarebbero 1.115 persone. “Sia nella città, sia alla periferia di, la situazione è sotto controllo”, ha dichiarato Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, precisando che i russi continuano a tentare di far entrare uomini ed ...

