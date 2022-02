Guerra in Ucraina, quanto durerà? Le parole di Macron (Di sabato 26 febbraio 2022) quanto durerà la Guerra in Ucraina? La domande grava inevitabilmente sul futuro della geopolitica internazionale. Anche perché meno il conflitto si protrarrà, prima si spegnerà la scia di sangue e morte che si sta avendo sul territorio ucraino, ma anche forse di tensione che si avverte nel mondo. Su quegli che potranno essere gli scenari si è espresso il presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha fatto tracciando a grandi linee quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri, lasciando intendere che una risoluzione delle cose potrebbe non essere così vicina. Guerra in Ucraina, Macron: «durerà» Dopo un'altra notte nei dintorni di Kiev, il presidente francese ha parlato dal Salone dell'Agricoltura di Parigi. In base alle dichiarazioni ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 26 febbraio 2022)lain? La domande grava inevitabilmente sul futuro della geopolitica internazionale. Anche perché meno il conflitto si protrarrà, prima si spegnerà la scia di sangue e morte che si sta avendo sul territorio ucraino, ma anche forse di tensione che si avverte nel mondo. Su quegli che potranno essere gli scenari si è espresso il presidente francese Emmanuel. Lo ha fatto tracciando a grandi linee quelli che potrebbero essere gli sviluppi futuri, lasciando intendere che una risoluzione delle cose potrebbe non essere così vicina.in: «» Dopo un'altra notte nei dintorni di Kiev, il presidente francese ha parlato dal Salone dell'Agricoltura di Parigi. In base alle dichiarazioni ...

