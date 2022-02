Guerra in Ucraina, i brasiliani dello Shakhtar lasciano Kiev. De Zerbi ancora in attesa (Di sabato 26 febbraio 2022) I calciatori brasiliani dello Shakhtar Donetsk hanno lasciato Kiev e l’Ucraina, attende ancora De Zerbi I calciatori brasiliani dello Shakhtar Donetsk, come riportato da Sportitalia, hanno lasciato Kiev e stanno per lasciare l’Ucraina. Il gruppo è diretto in treno verso la Polonia, da dove poi partirà con un aereo per raggiungere il Brasile. Diversa, invece, la situazione riguardare De Zerbi e il suo staff. L’ambasciata sta pianificando il miglior percorso possibile e nei prossimi giorni dovrebbero lasciare l’Ucraina in auto direzione Polonia o Romania. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) I calciatoriDonetsk hanno lasciatoe l’, attendeDeI calciatoriDonetsk, come riportato da Sportitalia, hanno lasciatoe stanno per lasciare l’. Il gruppo è diretto in treno verso la Polonia, da dove poi partirà con un aereo per raggiungere il Brasile. Diversa, invece, la situazione riguardare Dee il suo staff. L’ambasciata sta pianificando il miglior percorso possibile e nei prossimi giorni dovrebbero lasciare l’in auto direzione Polonia o Romania. L'articolo proviene da Calcio News 24.

