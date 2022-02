Genoa | Ostigard | «Inter affrontata senza paura Con l’Empoli per vincere»

(Di sabato 26 febbraio 2022) Leo, difensore del, ha analizzato l’attuale situazione del club rossoblù dopo il pari con l’Leo, difensore del, è statovistato dai canali ufficiali della società rossoblù. PARI CON L’– «È stata una partita difficile. Sappiamo che l’è un’ottima squadra, ma non li abbiamo affrontati con. Prima della partita ci eravamo detti che ce la saremmo goduta: ci piace giocare queste partite. Abbiamo provato a pressare alto, si è visto soprattutto nei primi 20?. Abbiamo creato qualche buona chance, ci è mancato quel qualcosina in più per riuscire a trovare il gol». TIFOSI – «Mi piace giocare per i tifosi, che qui a Genova sono incredibili. Ci supportano al massimo, e ti spingono a ...

Tuttavia, ildi mister Blessin non è solo corsa ma anche qualità. " Concordo e, aggiungo, che i tre migliori in campo sono stati i nuovi acquisti portati a Genova da Spors: su tutti, ...... salva tutto. Ultimo minuto di gara ed ultime speranze per l'Inter. Dimarco per Bastoni che la tocca di testa, para facile Sirigu. Termina il match trae Inter.GENOVA-Sospiro di sollievo per il Genoa. Cambiaso, infatti, resterà fuori solo per 15 giorni. Il difensore che si è infortunato nel match con l'Inter dopo un intervento su Calhanoglu, si è procurato s ...Il difensore del Genoa Østigård è la roccia di Blessin per puntare alla salvezza: il general manager Spors prepara il riscatto ...