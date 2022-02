Empoli Juventus, è tempo di mercato: i bianconeri puntano due azzurri (Di sabato 26 febbraio 2022) Juventus, la sfida con l’Empoli sarà l’occasione buona per Cherubini di visionare da vicino due obiettivi: le ultime La sfida tra Empoli e Juventus potrebbe essere utile per i bianconeri per parlare di alcuni obiettivi di mercato. Il ds Cherubini ha pronto il piano per arrivare a due giovani interessanti degli azzurri: parliamo di Asllani e Viti. Due classe 2002 e che si stanno mettendo in mostra con l’Empoli. La concorrenza è agguerrita e la Juventus vuole giocare d’anticipo. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022), la sfida con l’sarà l’occasione buona per Cherubini di visionare da vicino due obiettivi: le ultime La sfida trapotrebbe essere utile per iper parlare di alcuni obiettivi di. Il ds Cherubini ha pronto il piano per arrivare a due giovani interessanti degli: parliamo di Asllani e Viti. Due classe 2002 e che si stanno mettendo in mostra con l’. La concorrenza è agguerrita e lavuole giocare d’anticipo. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : La soluzione più 'fresca' per Empoli prevede un attacco di prospettiva e di talento: con #Aké (da destra) a support… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE: - forumJuventus : Allegri pre #EmpoliJuve: “Partita da vincere. Dybala torna per la Fiorentina. Oggi vediamo chi sta in piedi e quali… - CalcioNews24 : #EmpoliJuve un modo per parlare di mercato ?? - Pierca69 : #padovan ai microfoni di #SkySport la #Juventus farà fatica ad Empoli 'se non addirittura la perde!!'. #empolijuventus -