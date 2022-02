Covid oggi Liguria | 1 008 contagi e 4 morti | bollettino 26 febbraio

(Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.008 i nuovida Coronavirus, 262022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 4nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.641 tamponi di cui 7.795 rapidi. Inci sono al momento 15.150 positivi. I ricoverati sono 371, 22 in meno di ieri, 23 le terapie intensive occupate, una in meno di ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 615, Savona a 174, La Spezia a 119 e Imperia a 95. L'articolo proviene da Italia Sera.

nel Lazio, il bollettino di sabato 26 febbraio 2022: 4.482 nuovi casi (2.128 a Roma) e 23 morti Sono 12.732.680 gli italiani contagiati daldall'inizio della pandemia, secondo i dati del ...Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientisono complessivamente 899, 23 in meno rispetto a ieri, 57 in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri. In isolamento ...Sono 3.358 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia (ieri 3.480), a fronte di 30.373 tamponi effettuati, su un totale di 10.758.477 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 29 dec ...Parametri epidemici ancora in discesa in Italia , con l'indice di trasmissibilità Rt che non è mai stato così basso da giugno - fissandosi ...