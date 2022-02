Cos’è Swift, «l’arma nucleare» della finanza. Via libera dell’Italia all’esclusione della Russia, i dubbi di Salvini (Di sabato 26 febbraio 2022) La Russia è molto vicina all’esclusione dal sistema Swift, dopo l’ok di Cipro e dell’Italia: ecco Cos’è, e perché viene considerato l’«arma nucleare» della finanza Leggi su corriere (Di sabato 26 febbraio 2022) Laè molto vicinadal sistema, dopo l’ok di Cipro e: ecco, e perché viene considerato l’«arma

Advertising

Corriere : La Russia molto vicina all’esclusione da Swift: cos’è «l’arma nucleare» della finanza - ilCoperchio : RT @ilCoperchio: Tanto per informare TUTTI: cos'è il sistema SWIFT e perché è così importante per la Russia. - cuba98w : RT @tigella: Cos'è la rete Swift e perché escludere la Russia è considerato l'opzione 'estrema'. - lifestyleblogit : Guerra Ucraina, Russia fuori da Swift: cos'è e cosa dice Italia - - MCYC1975 : Quindi non sa cos'è lo Swift. L'ha certificato con queste affermazioni prive di senso -