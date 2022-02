Corona virus: Italia, 1140558 attualmente positivi a test (-35366 in un giorno) con 154416 decessi (210) e 11437706 guariti (74516). Totale di 12732680 casi (38375) Dati della protezione civile: effettuati 434077 tamponi (Di sabato 26 febbraio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 1140558 attualmente positivi a test (-35366 in un giorno) con 154416 decessi (210) e 11437706 guariti (74516). Totale di 12732680 casi (38375) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 434077 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 26 febbraio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(210) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

Dorian221190 : @PBerizzi Il Corona virus non ha fatto il suo lavoro. - Blakmagic7 : I Cinesi hanno distrutto l economia globale col Corona virus e Putin ci porta in una guerra senza senso che non pos… - ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 11.706 Isolamento domiciliare: 1.163.419 Attualmente positivi: 1.… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 3.536 (*) di cui: Positivi… - EmyRoyaleagle : @Giusepp99918361 Mi scuserà se insisto, lo sa che il tampone non discrimina in quanto rileva il corona virus sia de… -