Calciomercato Inter, l'ultimo nome per la difesa (Di sabato 26 febbraio 2022) Secondo quanto riferito dai media inglesi l'Inter per la difesa starebbe pensando anche a Marcos Senesi, centrale argentino del Feyenoord,... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) Secondo quanto riferito dai media inglesi l'per lastarebbe pensando anche a Marcos Senesi, centrale argentino del Feyenoord,...

Advertising

DiMarzio : Da #Milito a #ThiagoMotta, gli incroci di mercato sull’asse #GenoaInter - Gazzetta_it : Calciomercato: Inter, Perisic e Brozovic a un passo dal rinnovo #serieA - Gazzetta_it : #Lukaku chiama l'Inter! Romelu non è felice, ora bussa alla porta di Zhang - sportli26181512 : Calciomercato Inter, l'ultimo nome per la difesa: Secondo quanto riferito dai media inglesi l'Inter per la difesa s… - internewsit : Gabriel Jesus, Inter tra i club in corsa. Nerazzurri sfruttano una situazione? - -