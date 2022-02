Bandito maldestro bussa con la pistola per fare una rapina | nessuno gli apre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 febbraio 2022) E’ arrivato all’ufficio postale in ritardo e ha trovato chiuso. Probabilmente la sua intenzione era quella di arrivare a fine giornata per trovare le casse piene, ma – forse per un errore di calcolo dei tempi o forse per un contrattempo – quando si è presentato davanti alla porta l’ha trovata sbarrata. E allora non ha pensato altro chere, ma tenendo in mano la. Tenta lanell’ufficio postale ma trova chiuso Eì successo a Latina, nell’ufficio postale di Borgo Grappa. Gli impiegati avevano appena finito il turno, concluso alle 13:30 e l’uomo, con il volto coperto da una mascherina, è arrivato proprio mentre i dipendenti si stavano allontanando dall’ingresso riservato al pubblico, per andare verso l’interno. Il ladro, che probabilmente aveva poca esperienza, vista la porta chiusa ha ...