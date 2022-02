Anna Safroncik preoccupata per suo padre a Kiev: “Temo venga arruolato” (Di sabato 26 febbraio 2022) Anna Safroncik da vent’anni lavora come attrice in Italia dove ha ottenuto un grande successo soprattutto televisivo. Nonostante sia italiana d’adozione ormai, l’attrice è nata a Kiev dove abita tutt’ora il padre. Da quando la Russia ha attaccato l’Ucraina, la sua vita è cambiata. Come confessato ai suoi follower su Instagram, Anna Safroncik ha provato a portare il padre in Italia, ma l’uomo non può uscire di casa perché – qualora dovesse venir trovato – sarebbe costretto ad arruolarsi nell’esercito. “Sento mio padre ogni ora per sapere come va. Siamo molto angosciati e nessuno ha dormito stanotte. Si sentono bombe, spari, le famiglie sono dentro casa. Da qui è difficile continuare a portare avanti gli impegni quotidian. Vorremmo portare via i nostri ... Leggi su biccy (Di sabato 26 febbraio 2022)da vent’anni lavora come attrice in Italia dove ha ottenuto un grande successo soprattutto televisivo. Nonostante sia italiana d’adozione ormai, l’attrice è nata adove abita tutt’ora il. Da quando la Russia ha attaccato l’Ucraina, la sua vita è cambiata. Come confessato ai suoi follower su Instagram,ha provato a portare ilin Italia, ma l’uomo non può uscire di casa perché – qualora dovesse venir trovato – sarebbe costretto ad arruolarsi nell’esercito. “Sento mioogni ora per sapere come va. Siamo molto angosciati e nessuno ha dormito stanotte. Si sentono bombe, spari, le famiglie sono dentro casa. Da qui è difficile continuare a portare avanti gli impegni quotidian. Vorremmo portare via i nostri ...

