Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 25/02/22 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ora, qua i casi sono due. O sono io che, visto ciò che sta accadendo nel mondo in questi giorni, trovo le polemiche tra i protagonisti di Uomini e Donne più futili e superflue del solito (e l’idea di commentare Armando Incarnato ormai così padrone della situa che ha il microfono aperto più spesso di quanto lo abbiano Tina Cipollari e Gianni Sperti mi mette ancora più a disagio di quanto lo farebbe normalmente), o quella odierna era oggettivamente una puntata tremendamente noiosa ed evitabile. O anche tutte entrambe le cose, volendo. Neanche il fatto che non si sia parlato manco per sbaglio dei due tronisti e di quelle corteggiatrici cringe che si ritrovano ci ha salvato il pomeriggio. A diluderci (cit) oggi è bastato il Trono over. Ma si potrà parlare per sei ore e mezza di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, quando manco loro c’hanno ... Leggi su isaechia (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ora, qua i casi sono due. O sono io che, visto ciò che sta accadendo nel mondo in questi giorni, trovo le polemiche tra i protagonisti dipiù futili e superflue del solito (e l’idea di commentare Armando Incarnato ormai così padrone della situa che ha il microfono aperto più spesso di quanto lo abbiano Tina Cipollari e Gianni Sperti mi mette ancora più a disagio di quanto lo farebbe normalmente), o quella odierna era oggettivamente unatremendamente noiosa ed evitabile. O anche tutte entrambe le cose, volendo. Neanche il fatto che non si sia parlato manco per sbaglio dei due tronisti e di quelle corteggiatrici cringe che si ritrovano ci ha salvato il pomeriggio. A diluderci (cit) oggi è bastato il Trono over. Ma si potrà parlare per sei ore e mezza di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, quando manco loro c’hanno ...

Advertising

davidefaraone : Immagini che non avremmo mai più voluto vedere. Una parola, #guerra, che non avremmo mai voluto più pronunciare. Un… - CarloCalenda : Ecco la segreteria di @Azione_it. Amministratori locali, esponenti della società civile e parlamentari. Uomini e do… - Europarl_IT : ?? “Condanniamo con fermezza l’attacco ingiustificato da parte della Russia all’Ucraina. In queste ore, i nostri p… - zazoomblog : Uomini e donne dramma per Ida Platano: la decisione che nessuno si aspettava - #Uomini #donne #dramma #Platano: - OttaviDeborah : RT @ultimenotizie: 'Siamo pronti a contribuire con circa 1.400 uomini e donne dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e con ulterio… -