Ultime Notizie Roma del 25-02-2022 ore 14:10 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Secondo le nostre informazioni nemico mi ha contrassegnato come obiettivo numero 1 la mia famiglia come obiettivo numero 2 le parole del presidente dell’Ucraina Vladimir zelenski fanno presagire le serie di russi di prendere Kiev una mossa ampiamente anticipata dal intelligence la caduta della città Nelle mani delle forze russe potrebbe essere una questione di ore le forti esplosioni di te nel centro della capitale fanno strada le forze armate di terra che muoiono e muovono nei sobborghi della città Gli Italiani devono essere e lo saranno al Certe intransigenti determinati Uniti Bisogna tornare rapidamente alla normalità l’ha detto Mattarella durante la sua terza visita nella città colpita dal terremoto prima tappa della sua visita alla città di San Benedetto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Secondo le nostre informazioni nemico mi ha contrassegnato come obiettivo numero 1 la mia famiglia come obiettivo numero 2 le parole del presidente dell’Ucraina Vladimir zelenski fanno presagire le serie di russi di prendere Kiev una mossa ampiamente anticipata dal intelligence la caduta della città Nelle mani delle forze russe potrebbe essere una questione di ore le forti esplosioni di te nel centro della capitale fanno strada le forze armate di terra che muoiono e muovono nei sobborghi della città Gli Italiani devono essere e lo saranno al Certe intransigenti determinati Uniti Bisogna tornare rapidamente alla normalità l’ha detto Mattarella durante la sua terza visita nella città colpita dal terremoto prima tappa della sua visita alla città di San Benedetto ...

