Ucraina, su social appelli per far uscire i propri cari italiani dal confine: "Pago qualsiasi cifra" (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – C'è chi ha la compagna e i figli intrappolati a Kiev ed è disposto a pagare chi lo aiuterà a farli arrivare in Italia, chi cerca di uscire dalla frontiera con la Polonia e chiede aiuto e rinforzi, chi si mette a disposizione con i propri mezzi per tentare di varcare i confini. Sono decine gli appelli, spesso disperati, di cittadini italiani che chiedono aiuto ai social per riunirsi con i loro familiari e amici, prima che la situazione lo renda a tutti gli effetti impossibile. "Vi prego qualcuno nelle vicinanze di Tal'ne che possa portare al confine 2 donne e una bimba di 2 anni e mezzo. Sono disposto a pagare qualsiasi cifra", scrive Antonio Pellino sul sito Facebook 'italiani in Ucraina'.

