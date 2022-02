Tottenham, Bentancur: 'Non mi aspettavo di venire qui, Allegri e Conte pensano solo a vincere' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Rodrigo Bentancur ha parlato del suo trasferimento dalla Juve al Tottenham e del suo arrivo in Premier: "E' successo tutto mentre ero... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Rodrigoha parlato del suo trasferimento dalla Juve ale del suo arrivo in Premier: "E' successo tutto mentre ero...

Advertising

cmdotcom : #Tottenham, #Bentancur: 'Non mi aspettavo di venire qui, Allegri e Conte pensano solo a vincere'… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: .@SpursOfficial I Le parole di Rodrigo #Bentancur sull'inizio della sua esperienza in Inghilterra e su #Conte - HarryHotspurWHL : RT @DiMarzio: .@SpursOfficial I Le parole di Rodrigo #Bentancur sull'inizio della sua esperienza in Inghilterra e su #Conte - DiMarzio : .@SpursOfficial I Le parole di Rodrigo #Bentancur sull'inizio della sua esperienza in Inghilterra e su #Conte - _ilFrancis : @AlfredoPedulla Conte sapeva benissimo quale rosa di giocatori avrebbe avuto a disposizione al Tottenham; in più, a… -