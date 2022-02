Studio Battaglia, dal 15 marzo su Rai 1 l'adattamento italiano della serie The Split: Ecco le prime immagini (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dal 15 marzo, andrà in onda in prima serata alle 21.25 su Rai1, Studio Battaglia, serie tv in 4 puntate, adattamento italiano del legal dramedy di successo targato BBC The Split. Ecco le prime immagini ufficiali. Leggi su comingsoon (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dal 15, andrà in onda in prima serata alle 21.25 su Rai1,tv in 4 puntate,del legal dramedy di successo targato BBC Theleufficiali.

Advertising

dany3laf : Manca pochissimo per terminarlo, tutti uniti in questa battaglia. Noi non siamo pilotati come il pubblico in studi… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Studio Battaglia: la serie tv andrà in onda su Rai 1 dal 15 marzo - cinefilosit : #StudioBattaglia: la nuova fiction RAI dal 15 Marzo - Think_movies : “Studio Battaglia”: in prima serata su Rai 1 dal 15 marzo l’adattamento del legal dramedy “The Split”… - CorneliaHale94 : @Baccotvnews Si ma quindi rinviato anche avvocato malinconico (di nuovo) e studio battaglia parte il 15/03 come da… -