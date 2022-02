Sorteggio Europa League, ottavi di finale: programma, squadra e diretta tv (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ieri si sono archiviati ufficialmente i playoff della seconda coppa europea per club. Non è stato un buon turno per il calcio italiano: su tre compagini partecipanti, infatti, soltanto una è riuscita a sopravanzare alla fase successiva di questa competizione. Festeggia l’Atalanta che ha sconfitto anche in trasferta l’Olympiacos (3-0), mentre Napoli e Lazio sono state eliminate da Barcellona (4-2 al Maradona) e dal Porto (2-2 all’Olimpico dopo il ko laziale in Portogallo). Dopo aver incassato i verdetti, nella giornata odierna si svolgerà il Sorteggio di Europa League per gli ottavi di finale. Entreranno in gioco tutte le formazioni che hanno vinto i rispettivi gironi. Ecco il programma di Nyon, le squadre e la diretta tv. Sorteggio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ieri si sono archiviati ufficialmente i playoff della seconda coppa europea per club. Non è stato un buon turno per il calcio italiano: su tre compagini partecipanti, infatti, soltanto una è riuscita a sopravanzare alla fase successiva di questa competizione. Festeggia l’Atalanta che ha sconfitto anche in trasferta l’Olympiacos (3-0), mentre Napoli e Lazio sono state eliminate da Barcellona (4-2 al Maradona) e dal Porto (2-2 all’Olimpico dopo il ko laziale in Portogallo). Dopo aver incassato i verdetti, nella giornata odierna si svolgerà ildiper glidi. Entreranno in gioco tutte le formazioni che hanno vinto i rispettivi gironi. Ecco ildi Nyon, le squadre e latv....

