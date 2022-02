(Di venerdì 25 febbraio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo diin. Laapre il programma della ventisettesima giornata diA e viene anticipata in vista del derby di Coppa Italia in programma la prossima settimana. I rossoneri, nonostante il pareggio contro la Salernitana, sono riusciti a mantenere la testa L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : Il pitbull di Theo scappa e sbrana un cagnolino: il difensore a rischio denuncia #Milan - Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - Gazzetta_it : Intervista con Timothy Weah, il figlio di George: 'Il Milan fa parte della storia della mia famiglia, vorrei giocar… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Milan-Udinese in streaming: dove vedere la gara in diretta: Se hai cliccato su… - yassine01937035 : RT @MilanNewsit: Serie A, il programma della 27ª giornata: apre il Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Milan

1 Venerdì diA, che apre il 27° turno con la gara di San Siro trae Udinese . I rossoneri arrivano alla gara da primi in classifica a +2 dall'Inter, ma vogliono riscattarsi dopo il pareggio in casa ...MILANO - Dopo il mezzo passo falso di Salerno (2 - 2), ilvuole subito rialzarsi e alle 18.45 ospita al Meazza l'Udinese nell'anticipo della 27ª giornata diA. I rossoneri hanno la ghiotta opportunità di balzare a +5 dall'Inter seconda per ...Inizia prestissimo il 27esimo turno di Serie A: alle 18:45 infatti in campo già Milan e Udinese, mentre alle ore 20:45 sarà il turno di Genoa e Inter, tutto per permettere alle ...Dopo le partite di Champions, Europa e Conference League, questo venerdì torna la Serie A. Il 27^ turno si apre a San Siro, con il match tra il Milan e l'Udinese, che inzierà alle 18:45.