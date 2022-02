Scale a chiocciola di design | 5 vantaggi da conoscere

(Di venerdì 25 febbraio 2022) ( Vicenza, 25/02/2022 ) - Vicenza, 25/02/2022 - Se stai cercando di dare un tocco unico ai tuoi spazi interni, una scala apuò essere proprio l'elemento che farà la differenza. Di cemento, acciaio o legno, lerappresentano un arredo personalizzabile che si adatta sorprendentemente bene alla maggior parte delle abitazioni. In alcuni ambienti, possono diventare il classico ed elegante punto focale di un maestoso ingresso. In altri, costituiscono un elemento funzionale necessario, in grado di integrarsi armoniosamente con il resto della casa. Nella variante chiamata scala elicoidale, la sua struttura si sviluppa verso l'alto priva del piantone centrale, formando due eliche: una interna ed una esterna. Leelicoidali sono più imponenti ed ampie rispetto alle ...

'Da questi balconi a sbalzo - ha spiegato il progettista - si elevano due particolarissime scale a chiocciola in acciaio zincato, una con sviluppo orario ed una a sviluppo antiorario, progettate e ...La scala a chiocciola è una delle soluzioni più utilizzate in carenza di spazio, perché, in pochi centimetri, collega due livelli o due ambienti, conducendo per esempio a un ...Nella variante chiamata scala elicoidale, la sua struttura si sviluppa verso l'alto priva del piantone centrale, formando due eliche: una interna ed una esterna ...