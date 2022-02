Sabaudia | dopo l’arresto del sindaco tutta la maggioranza si dimette

(Di venerdì 25 febbraio 2022)– “Alla luce della situazione attuale abbiamo deciso di rassegnare le dimissioni, consentendo così alla Prefettura di attivare quanto prima le procedure di nomina del Commissario prefettizio e a costui di proseguire nelle attività amministrative. È stata una decisione sofferta, ben ponderata in questi giorni concitati e di estrema tensione, presa unicamente nel rispetto dei nostri elettori e dell’intera Comunità, nella consapevolezza dell’onestà dell’Amministrazione comunale e della bontà delle sue attività, operate nel solo interesse della collettività, fiduciosi nel lavoro della Magistratura e certi che ben presto si chiariranno le posizioni delle persone coinvolte. Vogliamo ringraziare tutti i dipendenti comunali per la collaborazione e il supporto offerto in questi cinque anni di mandato e quanti nel tempo hanno sostenuto le nostre ...

La decisione di lasciare l'incarico dopo l'ondata di arresti dei giorni scorsi. Atteso per la prossima settimana l'interrogatorio di garanzia dell'ex sindaca, Giada Gervasi ..."Alla luce della situazione attuale abbiamo deciso di rassegnare le dimissioni, consentendo così alla Prefettura di attivare quanto prima le procedure di nomina del Commissario prefettizio e a costui ...