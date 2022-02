Quarto Grado, anticipazioni puntata in onda venerdì 25 febbraio 2022 su Rete 4 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Quarto Grado, anticipazioni e i casi della puntata in onda venerdì 25 febbraio 2022 alle 21:25 su Rete 4. venerdì 25 febbraio 2022 su Rete 4 continua l’appuntamento settimanale con Quarto Grado e i suoi nuovi casi. L’appuntamento è per stasera e andrà in onda alle 21:25 circa su Rete 4. Al timone del programma d’informazione ci saranno sempre Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nella puntata di stasera si parlerà ancora del caso di Liliana Resinovich, e dei passi avanti fatti dagli inquirenti, che si stanno spostando sul marito di Lily. Quarto Grado, ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 25 febbraio 2022)e i casi dellain25alle 21:25 su4.25su4 continua l’appuntamento settimanale cone i suoi nuovi casi. L’appuntamento è per stasera e andrà inalle 21:25 circa su4. Al timone del programma d’informazione ci saranno sempre Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nelladi stasera si parlerà ancora del caso di Liliana Resinovich, e dei passi avanti fatti dagli inquirenti, che si stanno spostando sul marito di Lily., ...

Advertising

Diamant00927629 : RT @virusixx: IL RIBAMBITO FA IL QUARTO GRADO A SOPHIE E NON A CHI HA SBAGLIATO...NON CE LA POSSO FA!! #gfvip - virusixx : IL RIBAMBITO FA IL QUARTO GRADO A SOPHIE E NON A CHI HA SBAGLIATO...NON CE LA POSSO FA!! #gfvip - occhigreen99 : Se questa frase fosse stata detta dalle Selassie, sicuramente avrebbe fatto il quarto grado. Anche meno elfo che no… - thatgirldru : @JattoniDallAsen @ElLoRe9 Come avete già detto, le ombre su Sebastiano sono state gettate non dalla tv ma dalle per… - tuttotv_info : Quarto Grado, puntata di venerdì 25 febbraio 2022 -