Omloop Het Nieuwsblad 2022: primo antipasto di Classiche del Nord. Tornano in gara Sonny Colbrelli e Wout van Aert

primo antipasto di Classiche del Nord in terra belga per questa nuova stagione di ciclismo su strada. Va in scena sabato la Omloop Het Nieuwsblad 2022, giunta alla sua 77ma edizione. Andiamo a scoprire nel dettaglio la corsa belga con percorso, altimetria e favoriti. 

PERCORSO 
Nove tratti di pavé e tredici muri in 205 chilometri da Gent a Ninove. Un percorso come di consueto tutt'altro che semplice, soprattutto nella fase centrale/finale di gara. Dopo una prima parte ovviamente molto tranquilla vanno a succedersi i muri e l'attesa è tutta per l'accoppiata Kapelmuur-Bosberg a circa 19 chilometri dal traguardo, dove sicuramente si deciderà il vincitore. 

MURI 
KM 46,0 Leberg (950m – Media 4,2% – Max 13,8%) 
KM 103,6 Kattenberg (900m – Media 5,6% – Max 10,3%

