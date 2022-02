Motocross | GP Gran Bretagna 2022 | calendario | programma | orari | tv e streaming 26-27 febbraio

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel weekend del 26-27si disputerà il GP di, prima tappa del Mondiale di. L’evento era inper lo scorso fine settimana, ma le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori a rinviare la competizione di sette giorni. Si apre il campionato riservato alle ruote grasse su uno dei tracciati più apprezzati dell’intero: si preannunciade spettacolo sulla pista di Matterley Basin. Per l’Italia si aprirà una nuova era, visto che Tony Cairoli non sarà in pista. Idi protagonisti della stagione saranno l’olandese Jeffrey Herlings, il francese Romain Febvre e lo sloveno Tim Gajser, senza dimenticarsi dello spagnolo Jorge Prado e dello svizzero Jeremy Seewer. Di seguito ...

Advertising

dianatamantini : MOTOCROSS - Scatta domani il Mondiale Motocross 2022, prima tappa a Matterley Basin. Tutti gli orari MXGP, più la p… - corsedimoto : MOTOCROSS - Scatta domani il Mondiale Motocross 2022, prima tappa a Matterley Basin. Tutti gli orari MXGP, più la p… - peterkama : Causa tempesta annullato il GP di Gran Bretagna di motocross - corsedimoto : RINVIATO a settimana prossima il primo GP della MXGP 2022: in Gran Bretagna è emergenza meteo. #Corsedimoto #MXGP… - peterkama : Motocross, GP di Gran Bretagna a rischio rinvio per la tempesta Eunice. -

Ultime Notizie dalla rete : Motocross Gran

Per le due ruote, in questa stagione Discovery ed Eurosport trasmetteranno il Mondialeclassi MXGP e MX2 al via il 20 febbraio inBretagna, la British Superbike e lo Speedway, ...Per le due ruote, in questa stagione Discovery ed Eurosport trasmetteranno il Mondialeclassi MXGP e MX2 al via il 20 febbraio inBretagna, la British Superbike e lo Speedway, ...Nel weekend del 26-27 febbraio si disputerà il GP di Gran Bretagna 2022, prima tappa del Mondiale di Motocross. L'evento era in programma per lo scorso fine settimana, ma le avverse condizioni meteo h ...Il 25enne italiano si prepara ad affrontare una stagione da protagonista, dopo un inverno di test in cui ha mostrato grandi miglioramenti. Ecco le sue parole ...