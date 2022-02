Monitoraggio Iss, cala l’indice Rt. Rezza: «Rallenta la trasmissione del virus, ma servono ancora mascherine e distanziamento» – Il video (Di venerdì 25 febbraio 2022) Continua a migliorare il quadro della pandemia di Coronavirus nel nostro paese. Lo testimonia il consueto report dell’Istituto Superiore di Sanità che prende in analisi il periodo tra il 2 al 15 febbraio 2022: l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73 (con un range 0,68-0,82). Il dato è in calo rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Meglio anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero in ospedale: il 15 febbraio l’Rt era al 0,76 (0,74-0,78) rispetto allo 0,79 (0,78-0,81) dell’8 febbraio. In discesa anche l’incidenza settimanale in tutta Italia: 552 ogni 100mila abitanti dal 18 al 24 febbraio a fronte del 672 ogni 100mila abitanti dall’11 al 17, dice il ministero della Salute. Il Friuli Venezia Giulia passa in giallo Sulla base degli ultimi dati usciti dalla cabina di regia, ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Continua a migliorare il quadro della pandemia di Coronanel nostro paese. Lo testimonia il consueto report dell’Istituto Superiore di Sanità che prende in analisi il periodo tra il 2 al 15 febbraio 2022: l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73 (con un range 0,68-0,82). Il dato è in calo rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Meglio anchedi trasmissibilità basato sui casi con ricovero in ospedale: il 15 febbraio l’Rt era al 0,76 (0,74-0,78) rispetto allo 0,79 (0,78-0,81) dell’8 febbraio. In discesa anche l’incidenza settimanale in tutta Italia: 552 ogni 100mila abitanti dal 18 al 24 febbraio a fronte del 672 ogni 100mila abitanti dall’11 al 17, dice il ministero della Salute. Il Friuli Venezia Giulia passa in giallo Sulla base degli ultimi dati usciti dalla cabina di regia, ...

