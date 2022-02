Milan, Ibrahimovic finalmente si allena con il pallone: “Easy” (Video) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, torna finalmente ad allenarsi con il pallone. Ecco il Video dello svedese postato sui social Leggi su pianetamilan (Di venerdì 25 febbraio 2022) Zlatan, attaccante del, tornaadrsi con il. Ecco ildello svedese postato sui social

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: 'Rinnovo #Ibrahimovic? Per come lo conosco io, per la sua volontà e per la voglia che ha di aiutare la squa… - AntoVitiello : Ritorno in gruppo per Marko #Lazetic. Ancora lavoro personalizzato per Zlatan #Ibrahimovic che punta il Napoli #Milan - DiMarzio : #SerieA, @acmilan | #Ibrahimovic torna a correre e a ritoccare il pallone - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #SerieA, @acmilan | #Ibrahimovic torna a correre e a ritoccare il pallone - gilnar76 : Infortunio Ibrahimovic: lo svedese prepara il rientro – VIDEO #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -