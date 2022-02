Mattarella a Norcia, aumentiamo impegno per ricostruzione (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ad agosto del ’16 e a gennaio del ’17 questo territorio è stato profondamente ferito, con effetti distruttivi drammatici in un’area vastissima. Il lavoro di ricostruzione è stato di grande impegno, è di grande impegno, è partito ottenendo dei risultati anche importanti, ma con la consapevolezza che vi è tanto ancora da fare” e “il lungo tempo trascorso non attenua l’impegno della Repubblica per le zone colpite dai terremoti, ma semmai lo rafforza”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della sua terza visita a Norcia, dopo le molte altre nei comuni, distribuiti tra Marche, Umbria e Lazio, devastati dal sisma. Il Capo dello Stato, accolto dalle autorità locali, si è dapprima recato nelle strutture prefabbricate dove ancora ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ad agosto del ’16 e a gennaio del ’17 questo territorio è stato profondamente ferito, con effetti distruttivi drammatici in un’area vastissima. Il lavoro diè stato di grande, è di grande, è partito ottenendo dei risultati anche importanti, ma con la consapevolezza che vi è tanto ancora da fare” e “il lungo tempo trascorso non attenua l’della Repubblica per le zone colpite dai terremoti, ma semmai lo rafforza”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della sua terza visita a, dopo le molte altre nei comuni, distribuiti tra Marche, Umbria e Lazio, devastati dal sisma. Il Capo dello Stato, accolto dalle autorità locali, si è dapprima recato nelle strutture prefabbricate dove ancora ...

