Maria Di Biase: origini, marito, figli, turbante, Lol-Chi ride è fuori

Maria Di Biase è un'attrice comica laureata in Matematica. La recitazione è diventata la sua professione e ha partecipato a diversi programmi televisivi comici con esperienza anche al Cinema.

Maria Di Biase: origini e carriera

Maria Di Biase è nata a Montreal (Canada) il 17 dicembre 1974. Le sue origini però sono da individuare in Molise, anche se poi è cresciuta a Bologna dove ha studiato Matematica all'Università. Sin da giovanissima si è appassionata alla recitazione che poi è diventata la sua professione. In un teatro di Bologna, ha conosciuto Corrado Nuzzo con il quale ha debuttato in televisione e in particolare nella Gialappa's Band. Con questa esperienza si è fatta conoscere dal pubblico con l'interpretazione di diversi personaggi.

