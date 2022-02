Ispi | «Sanzioni efficaci se forti e globali | obiettivi raggiunti solo una volta su tre»

(Di sabato 26 febbraio 2022) «Lebasteranno?», si chiede l’Istituto per gli studi di politica internazionale nell’ultimo rapporto DataLab, mentre l’esercito russo entra a Kiev. La risposta è complessa: «Funzionano poco,se sonoe imposte all’unisono da molti Paesi del mondo, e se chi le subisce non è determinato a resistere», spiega l’che, attingendo a dati storici, dalla Prima guerra mondiale ad oggi, elabora prospettive sull’a delleeconomiche. «un terzo delle volte hanno raggiunto il loro obiettivo», e ancora … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ispionline : A che punto siamo sulla “scala” delle #sanzioni possibili? Quanto potrebbe soffrirne #Mosca? E cosa rischia l’Occid… - ottaviadalessa : RT @ispionline: A che punto siamo sulla “scala” delle #sanzioni possibili? Quanto potrebbe soffrirne #Mosca? E cosa rischia l’Occidente? @… - emmevilla : RT @ispionline: A che punto siamo sulla “scala” delle #sanzioni possibili? Quanto potrebbe soffrirne #Mosca? E cosa rischia l’Occidente? @… - LioKlingo : RT @ispionline: A che punto siamo sulla “scala” delle #sanzioni possibili? Quanto potrebbe soffrirne #Mosca? E cosa rischia l’Occidente? @… - COOPapERino21 : RT @ispionline: A che punto siamo sulla “scala” delle #sanzioni possibili? Quanto potrebbe soffrirne #Mosca? E cosa rischia l’Occidente? @… -

Ultime Notizie dalla rete : Ispi Sanzioni

ISPI

In questo terzo numero diDataLab proviamo a fare chiarezza su quanto contino le, e inoltre ci chiediamo: a che punto siamo sulla "scala" dellepossibili? Quanto potrebbe ...... oggi docente a Torino di economia delle risorge energetiche e senior advisorper la sicurezza ... La Commissione europea teme che, se da parte europea non c'è stato il coraggio di imporre...«Le sanzioni basteranno?», si chiede l’Istituto per gli studi di politica internazionale nell’ultimo rapporto DataLab, mentre l’esercito russo entra a Kiev. La risposta è complessa: «Funzionano poco, ...Riascolta Ucraina: continua l'avanzata russa di Focus economia. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.