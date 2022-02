Invasione Ucraina: Putin chiede ai militari ucraini di disertare e cacciare Zelensky (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente Russo ha definito i vertici ucraini 'una banda di drogati e neonazisti'. Il presidente Ucraino lo sfida e si mostra in un video davanti al palazzo presidenziale. Poi dice di aver sentito ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente Russo ha definito i vertici'una banda di drogati e neonazisti'. Il presidente Ucraino lo sfida e si mostra in un video davanti al palazzo presidenziale. Poi dice di aver sentito ...

Advertising

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - RivettaElena : RT @anna_volante: Non seguo il GP automobilistico, a mala pena conosco i nomi di alcuni piloti solo per sentito dire, ma mi inchino di fron… - SegalaMatilde : RT @EnricoLetta: Siamo in tanti alla fiaccolata al Colosseo. Stop all’invasione russa dell’Ucraina. #UcrainaLibera -