Il punto alle 11

Le forze russe sono alle porte della capitale: il governo ucraino ha invitato la popolazione a resistere. Il governo ucraino ha decretato lo stato di mobilitazione militare generale: gli uomini tra i 18 e i sessant'anni non possono lasciare il paese. In precedenza le forze di Mosca avevano preso il controllo della centrale nucleare di Černobyl, nel nord dell'Ucraina, prendendo in ostaggio il personale. Secondo il presidente ucraino Volodimyr Zelenskij almeno 137 persone sono morte nell'offensiva militare russa e trecento sono rimaste ferite. Zelenskij ha parlato con i rappresentanti dei paesi della Nato chiedendo di inasprire le sanzioni contro Mosca e aumentare gli aiuti militari all'Ucraina. Il ministro dell'economia russo ha dichiarato che sono allo studio misure per ridurre l'impatto delle sanzioni, come l'aumento delle relazioni commerciali ed economici

Ultime Notizie dalla rete : punto alle L'informativa di Draghli alla Camera - IL TESTO ...condanna dell'aggressione russa e di richiamo alla cessazione delle ostilità e di ritorno alle ... Dal punto di vista militare, la NATO si è già attivata. Ieri si è riunito il Consiglio Nord - Atlantico ...

Elon Musk e suo fratello Kimbal, indagine della SEC per insider trading? In questo eterno duello tra l'ente regolatore e chi alle regole sembra insofferente, sembra si stia ... Il punto è che non l'ha fatto il 5 novembre, instillando il dubbio tra i funzionari della SEC. ...

Il punto alle 14.30 Internazionale Nathaly Caldonazzo sulle frasi censurate dal GF: “Rischierei la squalifica, ma Signorini dice no” Dopo la puntata del 24 febbraio del Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo è preoccupata di rischiare la squalificata se le frasi pronunciate nei ...

GF Vip notte di rabbia: forti accuse a Signorini, il Nathaly-gate s’ingrossa Dopo la puntata in onda giovedì 24 febbraio, dentro e fuori la Casa più spiata d'Italia sono aumentate le tensioni e l'insofferenza ...

