Il bello del giovedì sera 2022 vol. 8 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ieri mattina è scoppiata la guerra nel cuore dell’Europa, e ieri sera si sono giocate due competizioni europee – con dentro squadre di stati coinvolti nel conflitto. È stato strano e probabilmente inopportuno. Nel pomeriggio la UEFA ha annunciato sui social che si sarebbe riunita per prendere una decisione e che sarebbe seguito un comunicato. In quel comunicato la UEFA dice di essere molto arrabbiata, che il calcio sarebbe pensato per riunire le comunità e che la guerra non c’entra. La sera i giocatori sono scesi in campo: Malinovski dopo il gol ha giunto le mani con gli occhi lucidi e ha mostrato una maglietta contro la guerra. Il Napoli e il Barcellona hanno mostrato uno striscione con scritto “Stop alla guerra”; i giocatori dello Slavia Praga hanno indossato una maglia in cui esprimevano solidarietà all’Ucraina, i giocatori di Napoli e Barcellona ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ieri mattina è scoppiata la guerra nel cuore dell’Europa, e ierisi sono giocate due competizioni europee – con dentro squadre di stati coinvolti nel conflitto. È stato strano e probabilmente inopportuno. Nel pomeriggio la UEFA ha annunciato sui social che si sarebbe riunita per prendere una decisione e che sarebbe seguito un comunicato. In quel comunicato la UEFA dice di essere molto arrabbiata, che il calcio sarebbe pensato per riunire le comunità e che la guerra non c’entra. Lai giocatori sono scesi in campo: Malinovski dopo il gol ha giunto le mani con gli occhi lucidi e ha mostrato una maglietta contro la guerra. Il Napoli e il Barcellona hanno mostrato uno striscione con scritto “Stop alla guerra”; i giocatori dello Slavia Praga hanno indossato una maglia in cui esprimevano solidarietà all’Ucraina, i giocatori di Napoli e Barcellona ...

