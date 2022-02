“Ho un compagno e voglio sposarlo”, conduttore Rai esce allo scoperto: telespettatori estasiati (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un’intervista molto lunga per il conduttore Rai che è uscito allo scoperto e senza peli sulla lingua sul futuro matrimonio che desidera Matrimonio, figli, Amadeus e tanto altro: questi sono stati gli argomenti di discussione nella lunga intervista rilasciata dal conduttore Rai che è uscito allo scoperto sui vari temi. Senza peli sulla lingua ha L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un’intervista molto lunga per ilRai che è uscitoe senza peli sulla lingua sul futuro matrimonio che desidera Matrimonio, figli, Amadeus e tanto altro: questi sono stati gli argomenti di discussione nella lunga intervista rilasciata dalRai che è uscitosui vari temi. Senza peli sulla lingua ha L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

occhio_notizie : Alberto #Matano confessa: 'Ho un compagno e voglio sposarmi'??? - DonnaGlamour : Alberto Matano svela: “Voglio sposarmi con il mio compagno ma per i figli è tardi” - i93tmin : oggi il prof ha detto che un giorno riusciremo a realizzare i nostri sogni e il mio compagno ha detto 'prof io vogl… - brittlebonesben : Nel gruppo di letteratura russa c'è un mio ex compagno di liceo e me lo sarei dovuto aspettare visto che è madrelin… - SimoBtsArmy : Io voglio capire se i vestiti di Manila glieli manda uno stilista sadico o quella cima del suo compagno. La jumpsui… -