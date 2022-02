Guerra Russia-Ucraina, Kalynychenko: “Sono devastato, non riesco a crederci” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Attraverso un messaggio sui social, l’ex calciatore Maksym Kalynychenko ha commentato quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina: “Anche se tutto era previsto ancora non riesco a crederci, speravo nel buonsenso. E’ uno dei giorni più tristi della mia vita. La mia famiglia e i miei amici si trovano nei parcheggi e nelle metropolitane, probabilmente con i topi. Sono devastato, cosa avete combinato?“. L’ex centrocampista ucraino attualmente vive a Mosca, perciò sta vivendo questo conflitto in maniera quasi più drammatica. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Attraverso un messaggio sui social, l’ex calciatore Maksymha commentato quanto sta accadendo tra: “Anche se tutto era previsto ancora non, speravo nel buonsenso. E’ uno dei giorni più tristi della mia vita. La mia famiglia e i miei amici si trovano nei parcheggi e nelle metropolitane, probabilmente con i topi., cosa avete combinato?“. L’ex centrocampista ucraino attualmente vive a Mosca, perciò sta vivendo questo conflitto in maniera quasi più drammatica. SportFace.

