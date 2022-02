Guerra Russia-Ucraina, Draghi: “Le immagini a cui assistiamo ci riportano ai giorni più bui della storia europea” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “L’esercito russo ha preso il controllo della zona nucleare di Chernobyl. L’offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione Ucraina, le immagini a cui assistiamo sono terribili e ci riportano ai giorni più bui della storia europea”. Sono le parole di Mario Draghi nel corso dell’informativa alla Camera sulla Guerra Russia-Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) “L’esercito russo ha preso il controllozona nucleare di Chernobyl. L’offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione, lea cuisono terribili e ciaipiù bui”. Sono le parole di Marionel corso dell’informativa alla Camera sulla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

