Guerra in Ucraina, Zelensky ci ripensa: «Pronti a parlare di cessate il fuoco e pace». La minaccia del Cremlino: «Vicini a un punto di non ritorno con l'Occidente» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nella notte bombardamenti in diverse città ucraine, inclusa la capitale Kiev dove sono arrivati anche i carri armati. I leader dell'Unione europea hanno deciso di imporre ulteriori massicce sanzioni contro Mosca, ma restano prudenti su quelle che riguardano il gas e le transazioni bancarie. Zelensky li accusa e apre ad una trattativa con Mosca, mentre Putin chiama il presidente cinese e apre a negoziati di alto profilo. Di seguito tutti gli aggiornamenti. 22.44 Zelensky apre alle trattative con la Russia Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto disposto a parlare di un «cessate il fuoco e di pace» con la Russia, dopo che nel corso della seconda giornata di combattimenti aveva rifiutato l'offerta di Mosca di aprire un tavolo di trattative a Minsk con ...

