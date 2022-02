Gli ascolti del giovedì: senza Doc 2 il GF VIP 6 fa il botto? I dati auditel (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ stata una serata molto particolare quella di ieri. C’era chi aveva voglia di informarsi e continuare ad ascoltare le notizie che arrivavano dalla Russia e dall’Ucraina e ha potuto farlo con i tanti programmi di approfondimento in onda. E c’è stato chi invece, ha voluto distrarsi per qualche ora, prima di tornare a leggere di quello che sta accadendo a pochi passi da noi. In questo senso la Rai ha deciso di dare spazio sulla rete ammiraglia a uno speciale del TG1 lasciando l’intrattenimento da parte. Nella serata del 24 febbraio 2022 è saltata quindi la puntata di Doc-Nelle tue mani 2 prevista per il giovedì sera mentre Mediaset ha optato per la messa in onda del Grande fratello VIP 6, eleggendo anche in questo caso, Rete 4 rete per informarsi con uno speciale affidato a Nicola Porro. Il pubblico quindi ha potuto scegliere ed è evidente che, senza la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ stata una serata molto particolare quella di ieri. C’era chi aveva voglia di informarsi e continuare ad ascoltare le notizie che arrivavano dalla Russia e dall’Ucraina e ha potuto farlo con i tanti programmi di approfondimento in onda. E c’è stato chi invece, ha voluto distrarsi per qualche ora, prima di tornare a leggere di quello che sta accadendo a pochi passi da noi. In questo senso la Rai ha deciso di dare spazio sulla rete ammiraglia a uno speciale del TG1 lasciando l’intrattenimento da parte. Nella serata del 24 febbraio 2022 è saltata quindi la puntata di Doc-Nelle tue mani 2 prevista per ilsera mentre Mediaset ha optato per la messa in onda del Grande fratello VIP 6, eleggendo anche in questo caso, Rete 4 rete per informarsi con uno speciale affidato a Nicola Porro. Il pubblico quindi ha potuto scegliere ed è evidente che,la ...

