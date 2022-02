Franco Morbidelli è pronto per il mondiale 2022

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ildi MotoGP sta per cominciare. I piloti saranno sulla linea della partenza domenica 6 marzo in Qatar, sul circuito di Losail.ad affrontare questa nuova stagione con la sua Yamaha e farsi valere sugli avversari. Colpo grosso alla Suzuki: preso Livio Suppoper il moto: quali le sue parole?non vede l’ora di tornare in pista con la sua moto. Il pilota Yamaha èper affrontare questa stagionedi MotoGP che comincerà il 6 marzo in Qatar. Lo scorso anno il Team è riuscito a vincere il titolo iridato con Fabio Quartararo e quest’anno il pilota italiano si è ...