Fonderie Pisano | Commissione Ambiente di Salerno chiede Studio Spes

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Per la prima volta da quando è stato redatto, il Comune diha ufficialmente chiesto di poter avere visionare lorealizzato dall’Istituto zooprofilattico di Napoli sulle conseguenze relative all’impatto che l’inquinamento ambientale ha avuto sui residenti in un’area di 5 km dalledi Fratte. È una svolta nella vicenda che riguarda l’azienda e che, come stato sottolineato questa mattina nel corso della riunione dellache ha affrontato la questione è frutto del nuovo volto di un Consiglio nel quale siedono diversi medici a partire dal presidente dellaArturo Iannelli, impegnato anche sul fronte del Registro ...