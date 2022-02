Eurovision: nonostante la guerra la Russia ci sarà, ma per molti non è corretto (Di venerdì 25 febbraio 2022) La richiesta di esclusione era stata avanzata dall’emittente televisiva statale ucraina Suspilne, ma l'EBU ha confermato la partecipazione alla manifestazione. Forti reazioni dei Paesi in gara all’evento, che uno ad uno stanno chiedendo che lo Stato non venga ammesso: dalla Svezia, alla Lettonia, dalla band Citi Z?ni, fino alle tv lituane, finlandesi e danesi. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 25 febbraio 2022) La richiesta di esclusione era stata avanzata dall’emittente televisiva statale ucraina Suspilne, ma l'EBU ha confermato la partecipazione alla manifestazione. Forti reazioni dei Paesi in gara all’evento, che uno ad uno stanno chiedendo che lo Stato non venga ammesso: dalla Svezia, alla Lettonia, dalla band Citi Z?ni, fino alle tv lituane, finlandesi e danesi. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Bayern6UCL : @itsgebher Brividi per gusto personale è noiosetta e a tratti fastidiosa. Nonostante mi piacciono singolarmente i d… - infoitcultura : Eurovision: nonostante la guerra la Russia ci sarà, ma per molti non è corretto - marianodangelo_ : È incredibile che Putin continui la guerra nonostante l'esclusione dall'Eurovision #UkraineUnderAttack #sanzioni - para_culum : @EnricoLetta #NoKievWashing nonostante anche il 'terribile' ban dall'eurovision contest?? Cominciate a lavorare per… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Guerra in #Ucraina? La #Russia potrà partecipare comunque all'#Eurovision Song Contest di quest'anno nonostante abbia la… -