Eddie Kingston: “Cesaro? Non ha le palle per venire in AEW” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sappiamo come Eddie Kingston sia piuttosto genuino nel suo esprimere sentimenti. Appena saputo che Cesaro non aveva rinnovato con la WWE, il wrestler lo ha subito beccato scrivendo su Twitter che secondo lui lo svizzero non avrebbe le palle per passare in AEW. Questa dichiarazione ha ricevuto il like di diversi colleghi, tra i quali TJ Perkins, John Silver ed Evil Uno. Il contrasto Kingston-Cesaro Eddie Kingston e Cesaro hanno lavorato assieme per tanti anni tra Chikara e Ring Of Honor. L’ultimo match tra i due è datato 2011 e giusto lo scorso anno Kingston disse: “Ci sono dei colleghi che odio in questo business. CM Punk è uno. Cesaro è l’altro. È uno svizzero idiota, se mai dovesse ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sappiamo comesia piuttosto genuino nel suo esprimere sentimenti. Appena saputo chenon aveva rinnovato con la WWE, il wrestler lo ha subito beccato scrivendo su Twitter che secondo lui lo svizzero non avrebbe leper passare in AEW. Questa dichiarazione ha ricevuto il like di diversi colleghi, tra i quali TJ Perkins, John Silver ed Evil Uno. Il contrastohanno lavorato assieme per tanti anni tra Chikara e Ring Of Honor. L’ultimo match tra i due è datato 2011 e giusto lo scorso annodisse: “Ci sono dei colleghi che odio in questo business. CM Punk è uno.è l’altro. È uno svizzero idiota, se mai dovesse ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Eddie Kingston: “Cesaro? Non ha le palle per venire in AEW” - - theshieldofspo1 : Eddie Kingston, stoccata a Cesaro dopo l’addio alla WWE - TSOWrestling : Arriva subito la stoccata di Eddie Kingston: Cesaro già proiettato verso la AEW dopo l'addio alla #WWE? #TSOW //… - repluggedart : @MarkRedbeliever @warriormentall Eddie Kingston promo level:+90 Cesaro promo level: -90 - OneThirtyH : @GizibeYun Eddie Kingston vs Claudio Castagnoli -