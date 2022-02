“Devi togliere quel tweet sull’Ucraina”: Macaiyla si infuria con Cloud9 e se ne va (Di venerdì 25 febbraio 2022) La streamer e creatrice di contenuti di Twitch, Macaiyla, ha comunicato il suo addio a Cloud9 dopo che le è stato chiesto di rimuovere un suo tweet sulla situazione in Ucraina. In realtà tra la streamer e il team la tensione era salita ai livelli di guardia già da qualche giorno. Macaiyla aveva infatti espresso pubblicamente il suo sostegno a Nick “LS” De Cesare, inaspettatamente esonerato dall’incarico di coach di C9. “Il ragazzo più laborioso che abbia mai incontrato. Nick non si ferma mai. Non è un individuo malvagio e vile. Dà il meglio di sé in tutto. E ha rinunciato a tutto per essere in questa organizzazione. Sono fo**utamente irritata”, aveva twittato Macaiyla subito dopo la separazione tra il coach e l’organizzazione di esports. La crepa tra Macaiyla e Cloud9 ... Leggi su esports247 (Di venerdì 25 febbraio 2022) La streamer e creatrice di contenuti di Twitch,, ha comunicato il suo addio adopo che le è stato chiesto di rimuovere un suosulla situazione in Ucraina. In realtà tra la streamer e il team la tensione era salita ai livelli di guardia già da qualche giorno.aveva infatti espresso pubblicamente il suo sostegno a Nick “LS” De Cesare, inaspettatamente esonerato dall’incarico di coach di C9. “Il ragazzo più laborioso che abbia mai incontrato. Nick non si ferma mai. Non è un individuo malvagio e vile. Dà il meglio di sé in tutto. E ha rinunciato a tutto per essere in questa organizzazione. Sono fo**utamente irritata”, aveva twittatosubito dopo la separazione tra il coach e l’organizzazione di esports. La crepa tra...

