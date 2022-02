Cremlino | Putin è pronto a trattative con l’Ucraina a Minsk

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha di nuovo invitato l’omologo russo, Vladimir, a sedersi ad un tavolo delle. Lo scrivono le agenzie russe Tass e Interfax. “Vorrei rivolgermi ancora una volta al presidente della Federazione russa – dice Zelensky in un video pubblicato su Telegram -. Il combattimento e’ in corso su tutto il territorio ucraino, sediamoci al tavolo dei negoziati e mettiamo fine alla perdita di vite”. Vladimir“èa inviare auna delegazione russa a livello di rappresentanti del ministero della Difesa, del ministero degli Affari Esteri e dell’amministrazione presidenziale per negoziati con una delegazione ucraina”. Lo ha reso noto il portavoce del, Dmitry Peskov. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.