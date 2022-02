Conference League, il sorteggio degli ottavi di finale: la Roma trova il Vitesse (Di venerdì 25 febbraio 2022) Urna benevola nel sorteggio di Conference League per la Roma, che schiva le mine Marsiglia e Leicester. Per i giallorossi, il primo ostacolo presentato dalla seconda fase della Coppa nella corsa alla finalissima del 25 maggio, che si disputerà... Leggi su today (Di venerdì 25 febbraio 2022) Urna benevola neldiper la, che schiva le mine Marsiglia e Leicester. Per i giallorossi, il primo ostacolo presentato dalla seconda fase della Coppa nella corsa alla finalissima del 25 maggio, che si disputerà...

Advertising

CB_Ignoranza : Il Celtic è la prima squadra della storia ad essere uscita in Champions League, Europa League e Conference League n… - DiMarzio : #UECL | I risultati delle gare di ritorno dei playoff - RickCapelli28 : Un buonissimo sorteggio per gli ottavi della Conference League, certo bisogna avere un’altra testa e un altro appro… - sportli26181512 : Vitesse, la scheda: tutto sull'avversaria della Roma in Conference League: Tutte le informazioni sul club olandese… - SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: 'Vitesse': Perché sarà l'avversario della Roma negli ottavi di finale di Conference League -