Cina e Russia preparano l'anti SWIFT, ma sganciarsi costa più a Xi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mosca e Pechino investono da tempo su SPFS E CIPS e pensano a un'integrazione dei 2 sistemi anti SWIFT. Anche se Pechino vorrebbe uno sganciamento più graduale Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mosca e Pechino investono da tempo su SPFS E CIPS e pensano a un'integrazione dei 2 sistemi. Anche se Pechino vorrebbe uno sganciamento più graduale Segui su affaritaliani.it

