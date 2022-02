(Di sabato 26 febbraio 2022) Roma –per le. Approvato l’emendamento che consente di chiedere unadelleper i decaduti dalla. La mini proroga che c’è stata non è stata utile, secondo il resoconto MEF del 17 febbraio, per il 43% dei debitori (circa 532sono i decaduti di rottamazione ter e saldo e stralcio). Secondo le novità del Milleproroghe, i carichi contenuti nei piani didecaduti potranno esseremente dilazionati. Nel dettaglio «i carichi contenuti nei piani di dilazione, per i quali è intervenuta la decadenza dal beneficio anteriormente alla data di ...

Advertising

quotidianodirg : #Italia #agenziaentrate Cartelle esattoriali e pace fiscale, nuova rateizzazione: 8 rate fino a 5 mila… - biomio73 : @RegistrazioniR @ImolaOggi Emergenza x la pioggia di cartelle esattoriali non c'è..? - onitnelav53 : RT @RodolfoMirri1: Cartelle esattoriali, Impegno per Carcare: 'Le richieste di chiarimento e aiuto sono state numerosissime' - https://t.co… - DOMUS_R_E : Milleproroghe 2022: bonus psicologo, prima casa, cartelle esattoriali. Tutto sul decreto - Renato74321072 : Stamattina a Piacenza presso l’Agenzia delle entrate uno straniero si lamentava di Cartelle Esattoriali ricevuta e… -

Ultime Notizie dalla rete : Cartelle esattoriali

... con inesorabile precisione lo colpisce quasi quotidianamente nella quiete della propria abitazione, ormai ipotecata da tempo, condi tutti i tipi, di tutti generi, di svariate ...'Nelle giornate di martedì 22 e giovedì 24 febbraio, dalle ore 14 alle ore 18, nel locali della SOMS di Carcare si è svolto un incontro con i cittadini 'vittime' delle ormai note 'pazze' . Lo comunica in una nota il gruppo di opposizione 'Impegno per Carcare'. 'Innanzitutto vogliamo ringraziare sentitamente l'avvocato Claudia Olivieri che con molta professionalità e ...Alla cassa la gran parte dei circa 718 mila contribuenti che sono riusciti a corrispondere tutte le rate arretrate (e sospese) 2020 e 2021 della definizione agevolata delle cartelle esattoriali entro ...Questa nuova possibilità si applica ai carichi i cui piani di dilazione erano decaduti prima delle sospensioni dovute alla pandemia (8 marzo 2020 o 21 febbraio 2020 per i contribuenti in quel momento ...