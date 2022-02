Bucchioni: "Inter? Allarme conti. Possibile la cessione di un altro big a giugno" (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nell'editoriale tra le pagine di Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato la situazione in casa nerazzurra: “Anche se la situazione economica sembra migliorata, l’Allarme... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nell'editoriale tra le pagine di Tuttomercatoweb, il giornalista Enzoha analizzato la situazione in casa nerazzurra: “Anche se la situazione economica sembra migliorata, l’...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Bucchioni lancia l'allarme in casa #Inter - TUTTOJUVE_COM : Bucchioni su TMW: “Juve, sempre pesante rosso: non cambia l’offerta a Dybala. Inter: no a Lukaku, sì a Scamacca. La… - infoitsport : Bucchioni: «Inter, Lukaku pura utopia. Barella? Ipotesi cessione dolorosa!» - internewsit : Bucchioni: «Inter, Lukaku pura utopia. Barella? Ipotesi cessione dolorosa!» - - infoitsport : Bucchioni: «Brozovic, presto rinnovo con l’Inter ma attenzione dalla Spagna» -