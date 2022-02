Borsa: Milano apre in netto rialzo (+1,03%) (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Borsa di Milano apre in netto rialzo, dopo il tonfo di ieri per effetto dell'invasione della Russia in Ucraina. Il primo indice Ftse Mib guadagna l'1,03% a 25.136 punti. . 25 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ladiin, dopo il tonfo di ieri per effetto dell'invasione della Russia in Ucraina. Il primo indice Ftse Mib guadagna l'1,03% a 25.136 punti. . 25 febbraio 2022

