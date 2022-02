Barbarie | quando la tecnica non è sorretta dalla coscienza

(Di venerdì 25 febbraio 2022) “Delle numerose persone che si erano accalcate sulle rive del grande canale (a Canton) varie si erano sistemate sull’alta poppa sporgente di una vecchia imbarcazione che purtroppo, cedendo al peso, si spezzò facendo precipitare l’intero gruppo. Benché numerose barche stessero navigando nella zona non se ne vide nessuna dirigersi in aiuto di coloro che stavano agitandosi nell’acqua mentre fu osservato un tizio attivamente impegnato a raccogliere, col gancio d’accosto della sua barca, il cappello di un uomo che stava affogando”. Questa scena surreale è riportata nelle memorie del segretario privato dell’ambasciatore del re d’Inghilterra alla fine del Settecento in Cina ed è ripresa in un agile volumetto di Carlo Maria Cipolla – Uomini, tecniche, economie – la cui prima edizione è apparsa nel 1962 per essere numerose volte aggiornata fino al 1974. L’insegnamento che se ne trae è che in ...

Advertising

myrosycandy : RT @Ste_Mazzu: I media scoprono ora l''orrore', la 'barbarie', le 'vittime innocenti', quando tutto ciò c'era pure nelle guerre Nato scaten… - tutto1altro : RT @Ste_Mazzu: I media scoprono ora l''orrore', la 'barbarie', le 'vittime innocenti', quando tutto ciò c'era pure nelle guerre Nato scaten… - gjscco : RT @Ste_Mazzu: I media scoprono ora l''orrore', la 'barbarie', le 'vittime innocenti', quando tutto ciò c'era pure nelle guerre Nato scaten… - Marte7983 : RT @Ste_Mazzu: I media scoprono ora l''orrore', la 'barbarie', le 'vittime innocenti', quando tutto ciò c'era pure nelle guerre Nato scaten… - AngelaGianoli : RT @Ste_Mazzu: I media scoprono ora l''orrore', la 'barbarie', le 'vittime innocenti', quando tutto ciò c'era pure nelle guerre Nato scaten… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbarie quando

Il Denaro

... che si scoprono piccoli come non mai e non solo oggi, bensì dala nuova America è diventata ... altrimenti negatigli per insufficienza di mezzi economici e sanitari, gravati dalla...'Ho avuto il privilegio di vivere in un contesto 'pacifico' dasono nata - un decennio dopo ...in alcun modo e quindi trovo che la nozione di 'guerra' sia un'inaccettabile e ripugnante'.“Il fatto di istruire un selvaggio nell’uso di tecniche avanzate – ammonisce Cipolla – non lo trasforma in una persona civile”.Crisi Ucraina, la Nazionale Calcio Amputati si adopera in prima persona nel conflitto ucraino: l'opera per sostenere i popoli colpiti.