Accostato al Napoli | la strategia di Frattesi per il suo futuro!

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Domani, su SportWeek, verrà pubblicata un’intervista doppia fatta a Gianluca Scamacca e Davide. Quest’ultimo, oltre ad essere statoall’Inter come l’attaccante classe ’99, è stato anchealperò il suo futuro sembra voler prendere un’altra scelta proprio come il calciatore ha spiegato nell’intervista. Di seguito le sue parole: Davide, Sassuolo “Meglio titolare nel Sassuolo o il rischio di fare la riserva in una big? Alla nostra età è meglio giocare. Poi sei pronto per il salto fra un anno o due fatti bene”.

Advertising

scnuddobarese : @AdamOunas1996 @ABK6prod @sscnapoli Basic fu spesso accostato al Napoli ma poi è finito alla Lazio. - enbusy : Mi ricordo quando Fazio fu accostato a dicembre a Napoli,ci fu una sommossa di piazza(virtuale)insulti dei peggiori… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Accostato al Napoli, ora anche la Fiorentina segue Senesi del Feyenoord - calciomercato_m : MERCATO - Accostato al Napoli, ora anche la Fiorentina segue Senesi del Feyenoord - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Accostato al Napoli, ora anche la Fiorentina segue Senesi del Feyenoord -

Ultime Notizie dalla rete : Accostato Napoli

Tutto Napoli

Negli ultimi giorni, il nome dell'ex Barcellona, è stato nuovamenteal Milan, oltre che ae Roma. Deulofeu è rimasto legato ai colori rossoneri, come si evince dall'intervista a CBS ...... quando ebbero soltanto il 27% di possesso palla, cercano con insistenza i propri esterni, affidandosi poi agli inserimenti dei propri centrocampisti: Medy Camara, in passatoe ...Come giudichi la prestazione del Barcellona a Napoli? Carlo Ancelotti ha risposto in conferenza stampa alla domanda sulla squadra di Xavi: "Ho visto tutte le loro partite. A Napoli non è facile ...Nella giornata di domani, su SportWeek, verrà proposta una intervista doppia a Gianluca Scamacca e Davide Frattesi del Sassuolo.