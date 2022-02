Zinchenko augura la morte a Putin | 'Spero succeda nella maniera più dolorosa' | FOTO

Advertising

LALAZIOMIA : Invasione Ucraina, le reazioni dello sport LIVE: Zinchenko augura la morte a Putin. La Svezia: 'No a playoff mondia… - siamo_la_Roma : ?? Oggi la #Russia ha iniziato le operazioni militari in #Ucraina ?? Il calciatore del #ManchesterCity #Zinchenko ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Zinchenko augura

ilBianconero

12.10 -la morte a Putin. In una storia su Instagram , poi rimossa, il calciatore ucraino del Manchester City ha augurato la morte a Vladimir Putin. 12.05 - A Kiev c'è anche Paulo ...12.10 -la morte a Putin. In una storia su Instagram , poi rimossa, il calciatore ucraino del Manchester City ha augurato la morte a Vladimir Putin. 12.05 - A Kiev c'è anche Paulo ...12.10 - Zinchenko augura la morte a Putin. In una storia su Instagram, poi rimossa, il calciatore ucraino del Manchester City ha augurato la morte a Vladimir Putin. 12.05 - A Kiev c’è anche Paulo ...Così Zinchenko ha augurato la morte a Putin in una storia su Instagram, poi rimossa. Una reazione ai fatti che stanno coinvolgendo il suo Paese, l'Ucraina, e all'invasione armata e alle bombe lanciate ...